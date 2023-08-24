Средняя пенсия в ДНР после перерасчета увеличилась до 19 170 рублей

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пенсия увеличилась на 5 тыс. рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Средняя пенсия в Донецкой Народной Республике (ДНР) после перерасчета увеличилась на 5 тыс. рублей - до 19 тыс. 170 рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По пересчету пенсий были достаточно серьезные сложности, опасались, что пересчет пенсий затянется. <…> Сейчас уже более 223 тыс. [человек] на пересмотр пенсии подали, и средняя пенсия, которая уже с пересчетом, на 5 тыс. рублей выше, то есть уже [составляет] порядка 19 тыс. 170 рублей. У нас была порядка 13-13,8 тыс. рублей. И ситуация продолжает улучшаться", - сказал Пушилин.

Ранее Пушилин сообщал, что в ДНР задерживались выплаты пенсий. Причиной затруднений стало изменение дат доведения траншей. Проблема была оперативно решена. Также, по словам Пушилина, власти ускорят процедуру оформления перерасчета, талоны для которого необходимо получать за несколько месяцев.