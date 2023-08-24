Путин поручил по итогам диспансеризации детей в ДНР оказать помощь в их лечении

Президент РФ обратил внимание на важность решения вопросов с оборудованием, материально-техническим состоянием медучреждений и подготовкой кадров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти должны наметить план по оказанию дополнительной помощи детям, у которых при диспансеризации в Донецкой Народной Республике были выявлены заболевания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Руководитель региона доложил, в частности, о проведении диспансеризации детей в республике, что позволило выявить многие болезни на ранней стадии.

"Сейчас очень важно после диспансеризации наметить план работы по тем детям, которым требуется помощь дополнительная", - сказал Путин. Пушилин заверил, что такая работа ведется. Он также сообщил о набирающей обороты диспансеризации взрослого населения республики.

Президент РФ, в свою очередь, обратил внимание на важность решения вопросов с оборудованием, материально-техническим состоянием медучреждений и подготовкой кадров. В частности, по его словам, региону нужно включаться в общероссийскую программу подготовки и переподготовки медперсонала.