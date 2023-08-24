Дефицит медперсонала в ДНР составляет более 50%

Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, ДНР значительно помогают медицинские бригады из других регионов России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Дефицит медицинского персонала в больницах Донецкой Народной Республики (ДНР) составляет более 50%, при этом республике значительно помогают медицинские бригады из других регионов России. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Более 50% дефицит по [медицинскому] персоналу. Но при этом за время с начала специальной военной операции у нас 1,7 тыс. медицинских сотрудников в качестве помощи. Волонтерской помощью, наверное, это нельзя назвать, это профессиональная помощь. Это конкретно медики, которые на постоянной основе меняются, оказывают поддержку жителям ДНР. Это заслуживает большого уважения, просто большое спасибо. Ну, и регионы-шефы многие включены, где какие-либо проблемы в подшефных территориях, стараются специалистами точечно закрывать", - сказал Пушилин.

Врио главы республики подчеркнул, что регион никогда раньше не получал такой большой поддержки в обновлении материально-технической медицинской базы, какую предоставила Россия: "У нас не было столько МРТ, не было столько рентген-аппаратов, и это же современное все. Конечно, наши медики только благодарны. <...> У нас же медицинский университет очень хороший, он сохранил свою квалификацию, он и аккредитацию прошел самым первым. Теперь важно, чтобы молодые специалисты оставались в регионе".

Также Пушилин поблагодарил Путина за организованную в ДНР детскую диспансеризацию, которая позволила выявить многие заболевания на ранних стадиях.