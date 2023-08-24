Первый "Метеор" для нужд Нижегородской области спустили на воду

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что это даст возможность запустить и развивать межрегиональные маршруты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева спустило на воду первое для Нижегородской области судно "Метеор 120Р", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"24 августа <…> состоялась церемония спуска на воду судна на подводных крыльях "Метеор 120Р". Это первый из трех "Метеоров", построенных для Нижегородской области в рамках соглашений, заключенных с АО "Государственная транспортная лизинговая компания", - говорится в сообщении.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что за последние годы "Валдаи" стали уже привычной частью волжского пейзажа, этот вид перевозок пользуется огромной популярностью у жителей. "Метеор", по словам Никитина, даст возможность запустить и развивать межрегиональные маршруты.

"Развитие этого направления поддержал президент России Владимир Путин. Недавно прошло большое совещание в Чкаловске под председательством Вячеслава Володина. Суда на подводных крыльях сейчас переживают второе рождение. Хочется поблагодарить весь коллектив ЦКБ имени Алексеева за реализацию проекта, за готовность воплощать мечту в жизнь, создавать новое", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Генеральный директор ЦКБ по СПК Сергей Итальянцев рассказал, что "Метеоры" могут развивать скорость до 75 км/ ч, запас хода составляет более 700 км. Суда могут работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для небольшого судна "Валдай 45Р".

"Метеор" получил имя нижегородского кораблестроителя Ростислава Алексеева, а "крестной матерью" судна стала его дочь Татьяна Ростиславовна. После спуска на воду судну предстоит пройти испытания и процедуру оформления необходимых документов. После этого оно будет осуществлять речные рейсы. По информации компании "Водолет", вверх по Волге планируются маршруты до Костромы и Ярославля, вниз - до Казани и Ульяновска. Итоговое расписание будет зависеть от погодных условий и продолжительности светового дня, так как в темноте передвижение скоростных судов запрещено.

Производство судов

В прошлом году на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева было построено два "Метеора", в этом году построят четыре. При условии стабильного заказа предприятие может производить до шести "Метеоров" в год.

Ранее во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта Глеб Никитин озвучил президенту РФ Владимиру Путину предложения по производству и обновлению общественного транспорта в стране, сформированные по итогам круглого стола по теме "Производство и обновление подвижного состава". Одной из тем доклада стало развитие речного транспорта.

21 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с руководителями фракций и председателями профильных комитетов посетил площадку ЦКБ в Чкаловске. Затем было проведено выездное совещание думского Совета по теме развития речного пассажирского транспорта.