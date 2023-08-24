24 августа, 17:09

Пушилин заявил, что в ДНР решили проблему с очередями в отделах миграционной службы

Врио главы республики ранее неоднократно сообщал о поступающих жалобах на очереди при оформлении документов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) решили проблему очередей за получением российских паспортов в отделах миграционной службы. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается очередей за паспортами, это была проблема. Я обращался к вам, чтобы эту ситуацию исправить. С миграционной службой очень серьезно отработали. Сейчас могу сказать, что очередей конкретно за паспортами нет", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что в отделах миграционной службы остались очереди за получением вторичных услуг.

Ранее Пушилин неоднократно сообщал, что поступают жалобы на очереди при оформлении документов. Для военнослужащих даже ввели возможность получать паспорта и водительские права без очереди, чтобы им не приходилось тратить на получение документов целый день в увольнении. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПушилин, Денис Владимирович
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