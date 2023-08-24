Глава МИД РФ в сопровождении настоятеля протоиерея Даниила Лугового осмотрел храм

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил храм преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге после завершения всех мероприятий по линии БРИКС, передает корреспондент ТАСС.

Глава дипведомства в сопровождении настоятеля протоиерея Даниила Лугового осмотрел храм. Российский министр поинтересовался числом прихожан обители. Ему сообщили, что по воскресеньям приходят около 40 или 50 человек, а вот на Рождество и в Пасху храм посещает порядка 120.

"Тут у вас так покойно и хорошо, - отметил Лавров. - Прям сердце радуется и душа".

Ранее Лавров посещал храм в 2018 году.