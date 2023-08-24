Синод РПЦ сменил наместников Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавры

Об этом сообщается в журналах Синода

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный Синод РПЦ сменил настоятелей Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавры. Об этом сообщается в журналах Синода РПЦ.

"Преосвященным епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, быть епископу Звенигородскому Кириллу, викарию Патриарха Московского и всея Руси, с сохранением за ним должности ректора Московской духовной академии. Преосвященному Вениамину, епископу Ардатовскому и Атяшевскому, быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры с освобождением его от управления Ардатовской епархией", - говорится в журналах.

Ранее наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры значился епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома, а в Александро-Невской лавре был преосвященный Назарий, епископ Кронштадтский и викарий Санкт-Петербургской епархии.