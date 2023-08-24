Сальдо сообщил о почти полной ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

По словам врио губернатора Херсонской области, этого удалось достичь благодаря слаженной работе всех подразделений и ведомств

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о практически полной ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

"Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы", - сказал он на встрече с президентом.

Сальдо подчеркнул, что режим ЧС федерального уровня, действовавший в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области, снят. "Вчера уже принято решение было, что чрезвычайная ситуация заканчивается. У нас она была федерального уровня, локальная остается. Мы оставим ее в пятнадцатикилометровой зоне. И в общем-то задача выполнена", - добавил он.

Врио губернатора отметил, что пострадавшим в результате теракта выплачивается материальная помощь. "Как раз выплачены уже более 300 млн [рублей] помощи", - уточнил он. Сальдо добавил, что Каховская ГЭС подлежит восстановлению.