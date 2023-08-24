Путин поручил проследить, чтобы пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС получили помощь

Президент заявил, что при оказании помощи людям "надо смотреть по каждой семье"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо проконтролировать, чтобы необходимая материальная помощь дошла до пострадавших и семей погибших из-за подрыва Каховской ГЭС.

"Проконтролируйте, чтобы все дошло. Потому что указов много, а не всегда все доходит", - заметил глава государства на встрече с Сальдо.

Путин подчеркнул, что при оказании помощи людям "надо смотреть по каждой семье". "Обязательно, я вас очень прошу, индивидуально подходить. Потому что в каждом конкретном случае - я уже с этим много раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях - есть свои нюансы", - обозначил задачу глава государства.

Сальдо доложил ему, что пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС уже выплачено более 300 млн рублей материальной помощи. При этом Путин обратил внимание, что жителям нужна и иная поддержка. "Надо помогать восстанавливать жилье. Деньги деньгами, но еще [нужны] стройматериалы, транспорт. Много очень вопросов. По документам наверняка много вопросов. Поэтому нужно внимательно к каждой семье подойти", - подчеркнул он.

Президент добавил, что обязательно нужно помочь и семьям погибших.