24 августа, 17:28,
обновлено 24 августа, 17:47

Сальдо: воды в каналах на Херсонщине хватит для снабжения населения на восемь месяцев

По словам врио губернатора региона, в настоящее время геологи проводят изыскательские работы по месту возможной добычи воды в других горизонтах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Снабжения некоторых населенных пунктов Херсонской области из резервов Каховского и Северо-Крымского каналов хватит ориентировочно на восемь месяцев. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас в магистральных каналах - в Каховском и Северо-Крымском магистральном - вода еще остается, за счет этой воды снабжаются населенные пункты. По расчетам, этой воды хватит месяцев на восемь", - отметил Сальдо.

Он добавил, что в настоящее время геологи проводят изыскательские работы по месту возможной добычи воды в других горизонтах. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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