Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу из Херсонской области до Турции

Врио губернатора региона уточнил, что прямой путь до Зонгулдака, который является городом-побратимом Херсона, составляет 295 миль, а сама переправа будет занимать порядка 20 часов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту РФ Владимиру Путину возобновить паромную переправу между Херсонской областью и Турцией, которая действовала в 2007 году и перевозила грузы от Скадовского порта до Зонгулдака. Такую инициативу Сальдо озвучил на личной встрече с главой государства.

"В связи с тем, что на сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь, который <…> в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака и до Стамбула. <…> Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было", - сказал Сальдо.

Врио губернатора уточнил, что прямой путь до Зонгулдака, который является городом-побратимом Херсона, составляет 295 миль, а сама переправа будет занимать порядка 20 часов. Сальдо предложил обсудить этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Хорошо, спасибо", - ответил Путин.