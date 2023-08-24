Собянин заявил, что Москва поможет внедрить сервисы МЭШ в школах Татарстана

Подписанное соглашение предполагает, что с третьей четверти 2023/2024 учебного года сервисы МЭШ внедрят во всех 1 410 школах Татарстана

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования, церемония подписания состоялась в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к Дням культуры Татарстана в Москве.

"Мы договорились <...> запустить совместный проект о создании электронной школы, соединенной с "Московской электронной школой" (МЭШ). На ее базе создается российская электронная школа. Но мы одни из пионеров, идем впереди, как всегда. Это дает огромные возможности для качественного образования Татарстану, их умения, навыки работать с этими системами сделают Московскую электронную школу еще более совершенной, удобной для московских школьников, такой выгодный, качественный, интересный проект про будущее", - сказал Собянин.

Реализация Соглашения призвана обеспечить внедрение в школах Татарстана сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ) как регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы "Моя школа" (ФГИС "Моя школа").

Подписанное соглашение предполагает, что с третьей четверти 2023/2024 учебного года сервисы МЭШ будут внедрены во всех 1 410 школах Татарстана.

В соответствии с ранее подписанным трехсторонним соглашением между правительством Москвы, Минпросвещения и Минцифры России - "Московская электронная школа" является технологической основой ФГИС "Моя школа". Правительство Москвы взяло на себя задачу по адаптации и доработке сервисов МЭШ под потребности регионов и интеграции с федеральными информационными системами.

Пилотный режим

Внедрение ФГИС "Моя школа" в Татарстане началось в пилотном режиме в марте 2023 года. Сервисы платформы охватили три образовательных учреждения и более 2,3 тыс. жителей региона, включая 121 учителя, 1 242 ученика и 1 013 родителей.

Помимо Республики Татарстан, подсистемы и цифровые сервисы МЭШ, используемые для создания ФГИС "Моя школа", в пилотном режиме внедряются еще в двух регионах - Калужской и Московской областях. С 1 сентября 2023 года все школы Подмосковья переходят на новую образовательную платформу на базе сервисов МЭШ. В Калужской области это планируется осуществить со второй четверти нового учебного года.

Также в ходе праздничного концерта, посвященного ежегодным Дням культуры Татарстана также были награждены шесть представителей республики благодарственным письмом мэра Москвы.