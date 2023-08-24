В центре Петербурга ограничат движение в Дни Республики Башкортостан

В городе перекроют пять центральных улиц с 25 по 31 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. В Санкт Петербурге пять центральных улиц перекроют для движения транспорта с 25 по 31 августа в связи с проведением Дней Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"С 25 по 31 августа в центре Северной столицы пройдут масштабные культурно-массовые мероприятия, приуроченные к "Дням Башкортостана в Санкт Петербурге". Запрет остановки и движения транспорта в разное время будет действовать на пяти центральных улицах. Движение транспорта будет запрещено: с 00:00 25.08.2023 до 23:59 27.08.2023 на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. С 00:00 часов 25 августа до 23:59 31 августа в проезде вдоль домов номер 4 и 6 - 8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что с полуночи 26 августа до полночи 27 августа движение транспорта будет ограничено на четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

В это же время остановка транспорта будет запрещена с 25 по 27 августа на участке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. С 25 по 31 августа в проезде вдоль домов 4 и 6 - 8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, а также с 26 августа по 27 августа на нечетной стороне набережной реки Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка.

О Днях Башкортостана в Санкт Петербурге

Дни Республики Башкортостан в Санкт Петербурге пройдут 25 по 27 августа. Запланировано проведение бизнес-форума представителей делового сообщества Санкт Петербурга и Республики Башкортостан, презентация экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала региона, подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, организация ярмарочной экспозиции башкирской продукции, спортивные мероприятия, а также культурная программа.