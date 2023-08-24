Сальдо попросил Путина ускорить процесс ремонта водопровода в заповеднике Аскания-Нова

Врио губернатора Херсонской области сообщил, что в поселке Аскания-Нова живут около 6 тыс. человек

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина ускорить ремонт водопровода на территории одного из крупнейших в Европе заповедников Аскания-Нова в регионе, чтобы жители поселка в заповеднике могли получать чистую воду уже в этом году.

"Одна просьба. Есть план - в разрезе социально-экономического развития - "Чистая вода", там предусмотрены эти работы. Есть всемирно известный заповедник Аскания-Нова. Там есть поселок Аскания-Нова, около 6 тыс. человек там живет. Водопровод сделан еще давным-давно из асбестоцементных труб, которые сейчас СНИПом запрещены. Оно все заросло, мы пытаемся отремонтировать, но все не получается. Просьба ускорить этот процесс, чтобы это было сделано в этом году, деньги подъемные", - сказал Сальдо на встрече с Путиным.