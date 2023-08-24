Пушилин: в ДНР частично решили проблему водоснабжения за счет сроков подачи воды

По словам врио главы ДНР, проводится работа по подготовке и ремонту сетей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики частично решили проблему водоснабжения в регионе, в частности, в Донецке, увеличив периодичность подачи воды после запуска водовода Дон - Донбасс. Об этом сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин.

В тестовом режиме водовод Дон - Донбасс, который после выхода на полную мощность обеспечит до 280 тыс. куб. м воды в сутки, запустили в начале мая 2023 года. В Донецке это позволило увеличить подачу воды с 17:00 до 22:00, а также начать подавать воду раз в двое, а не трое суток, как было ранее.

"Водовод (первая очередь - прим. ТАСС) завершен, соответственно, появилась возможность увеличить количество часов подачи воды по графику. Нельзя сказать, что везде проблема решена. Но тем не менее вода была раз в три дня, сейчас уже через день, пытаемся, чтобы вода была по часам, но ежедневно. Где-то еще не удалось добиться определенного успеха, где-то изношенность сетей достигает 80-90%. Работают и коммунальные службы, министерства профильные, чтобы ситуацию изменить, чтобы не было потерь, которые достигают 60%, что при таком дефиците воды, конечно, недопустимо", - сказал Пушилин.

Он добавил, что проводится работа по подготовке и ремонту сетей. Ремонт сетей и вторая очередь водовода позволят решить проблему до тех пор, пока территория республики не будет освобождена.

Ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной, поскольку ключевой источник - канал Северский Донец - Донбасс - перестал функционировать в конце февраля 2022 года. В Донецке и многих других населенных пунктах вода подается по специальному графику. В некоторых районах из-за невозможности отремонтировать оборудование ввиду близости объектов к зоне боевых действий, централизованная подача воды отсутствует.