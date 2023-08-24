Хуснуллин поручил сформировать дорожную карту по снижению смертности в ДТП

Вице-премьер РФ также сообщил о расширении действия модуля "Эталон" на 10 регионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках обсуждения на заседании правкомиссии по безопасности дорожного движения поручил сформировать дорожную карту по снижению смертности в ДТП, подумать над увеличением количества занятий в школах по безопасности на дорогах и разработать план по строительству вертолетных площадок при больницах, куда можно оперативно доставлять пострадавших. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Много работы проведено за последние годы, в целом ситуация улучшается, особенно по тем факторам, с которыми работаем с повышенным вниманием. Это ДТП с пьяными водителями и ДТП с пешеходами. Но, к сожалению, есть участки, где количество аварий растет, будем работать над этим", - отметил Хуснуллин. Кроме того, он добавил, что надо учитывать постоянное увеличение интенсивности движения и мобильность граждан в последние годы, а также рост количества автомобилей на дорогах и число перевозок.

"Еще из важных решений - расширяем действие модуля "Эталон" на 10 регионов. С помощью этой системы можно в автоматическом режиме осуществлять контроль за устранением опасных участков дорог и, как результат, снижением рисков", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Эксперимент, проведенный в трех регионах, показал хороший результат. К опытной эксплуатации теперь присоединятся Кемеровская, Самарская, Ярославская, Новосибирская, Иркутская, Ростовская, Челябинская области, а также Краснодарский, Забайкальский края и Республика Калмыкия, добавил Хуснуллин.