В Венгрии после реставрации открылся мемориал, где похоронены около 1 400 советских солдат

В церемонии приняли участие сотрудники посольств России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также представители венгерской общественности из Будапешта, Капошвара и Печа

НАДЬБАЙОМ /Венгрия/, 24 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Открытие после реставрации советского воинского мемориала состоялось в городе Надьбайом (область Шомодь), расположенном в 200 км к юго-западу от Будапешта. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники посольств России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также представители венгерской общественности из Будапешта, Капошвара и Печа.

Венок от посольства РФ возложили советник-посланник Тигран Гарибян и военный атташе Олег Смирнов. На церемонии было оглашено приветствие посла России в Венгрии Евгения Станиславова, который отметил, что "наш долг - помнить о подвиге советских солдат, отдавших свои жизни в годы войны за свободу всего человечества".

В свою очередь венгерский полковник запаса Бела Пушкаш, ответственный за воинские захоронения в администрации области Шомодь, подчеркнул, что в свое время "останки героев Красной армии были с почестями преданы земле" и должны бережно охраняться.

Мемориал в Надьбайоме

Как рассказал руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев, в этом месте похоронены 1 396 советских солдат и офицеров, погибших в 1944-1945 годах в боях с фашистами. Мемориальный комплекс представляет собой участок с братскими могилами и центральным обелиском с горельефом советского воина и позолоченной звездой. По бокам от него установлены два 76-миллиметровых артиллерийских орудия.

В ходе ремонта мемориального комплекса был отреставрирован главный монумент, приведена в порядок территория захоронения, установлены мраморные плиты с именами погибших воинов. Благодаря архивной работе, проведенной представительством Минобороны, большинство этих имен увековечено.

Реставрационные работы в Надьбайоме проводились на средства российского правительства. Поддержку в этом оказала корпорация "Газпром". В качестве подрядчика выступила венгерская строительная компания Uri haza, возглавляемая Тибором Уром, на счету которого уже немало отреставрированных советских памятников и захоронений.

Обед в Капошваре

После торжественной церемонии состоялся обед от имени Общества венгеро-российской дружбы города Капошвар - административного центра области Шомодь. Выступая на нем, председатель центрального Общества венгеро-российской дружбы, бывший посол в Москве Дьердь Гилиан отметил, что "военные мемориалы должны напоминать молодому поколению в Венгрии и в других странах о том, как важен мир".

В период Великой Отечественной войны в Венгрии погибли более 140 тыс. советских солдат и офицеров. В сражениях на территории этой страны участвовали соединения второго и третьего Украинских фронтов. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистскими войсками в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944 - феврале 1945 годов погибли более 80 тыс. советских воинов.