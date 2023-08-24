Львова-Белова назвала санкции США против детских омбудсменов признанием их работы

Как заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, работа в интересах детей продолжится

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала включение трех российских детских омбудсменов в санкционный список Минфина США.

"Поздравляю коллег с таким признанием", - написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что работа в интересах детей продолжится. "Спасать из-под обстрелов, лечить, учить, обогревать. Несмотря ни на что", - отметила она.

Ранее Минфин США внес в санкционный список 11 физических лиц, включая уполномоченных по правам ребенка в Ростовской области, в Калужской области и Белгородской области Ирину Черкасову, Ирину Агееву и Галину Пятых.