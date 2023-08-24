В 22 районах Москвы провели измерения качества воздуха по заявкам жителей

Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбирали пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследовала 22 территории столицы 16-22 августа. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в Департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории. <...> Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.

Так, на прошлой неделе передвижная лаборатория посетила административные округа и районы: Западный (Очаково-Матвеевское, Можайский, Филевский Парк), Южный (Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники), Троицкий и Новомосковский (Поселения Внуковское, Сосенское, Московский, Первомайское, Марушкинское, Рязановское), Северо-Западный (Хорошево-Мневники, Митино, Покровское-Стрешнево), Юго-Восточный (Капотня, Люблино, Нижегородский, Некрасовка), Юго-Западный (Коньково).

"Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы data.mos.ru", - заключили в департаменте.