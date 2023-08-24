В "Аптекарском огороде" в Москве 28 августа начнется выставка осенних цветов

Во время экспозиции для посетителей будут бесплатно проводить консультации по агротехнике, сортовому разнообразию и новинкам селекции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ежегодная выставка гортензий и других осенних цветов, выращенных цветоводами Москвы и Подмосковья, пройдет в "Аптекарском огороде" на проспекте Мира с 28 августа по 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ботанического сада.

"С 28 августа до 5 сентября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка гортензий и других осенних цветов, выращенных лучшими цветоводами Москвы и Подмосковья. Помимо большого количества разнообразных гортензий, на выставке можно будет увидеть растения с яркой осенней окраской листвы, включая лапчатки, энкиантусы, амсонии, посконники, седумы, эхинацеи, астильбы, живучки, гелиопсисы, гипсофилы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выставки для посетителей будут бесплатно проводиться консультации по агротехнике, сортовому разнообразию и новинкам селекции. "Понравившиеся растения можно будет заказать на выставке у организаторов - членов секции "Розы и декоративные кустарники" клуба "Цветоводы Москвы при ОВОП (Обществе восстановления и охраны природы - прим. ТАСС)", - заключили в пресс-службе.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных семей и дошкольников.