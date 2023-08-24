Цифровизация строительства в Москве позволила сократить сроки проверок

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в частности, отметил, что выдача заключения о соответствии на практике занимает около трех дней

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Цифровизация строительной отрасли в столице сказалась на сроках проверок и оказания госуслуг. Об этом заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Цифровизация процессов позволила сократить сроки проведения проверок до 10 дней, а инспекционных визитов - до одного дня. Выдача заключения о соответствии на практике занимает около трех дней", - сказал Войстратенко в рамках Московского урбанистического форума.

Он добавил, что благодаря цифровизации срок оказания государственных услуг сократился до пяти рабочих дней. Кроме того, с использованием собственной информационной системы "Разрешения и нарушения" ведомство осуществляет государственный строительный надзор и проводит профилактическую работу с застройщиками. По его словам, комитет успешно оказывает государственные услуги в электронном виде, используя портал госуслуг и сведения базового регистра.

"Заявители могут в онлайн-режиме подать заявление и получить разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, продлить или внести изменения в разрешения на строительство, уведомить Мосгосстройнадзор о планируемом сносе здания. Всего мы предоставляем девять электронных госуслуг. Общее количество услуг, оказанных с начала года в электронном виде, приближается к 5 тыс.", - отметил он.

Войстратенко считает, что дальнейшее развитие цифровизации в обеспечении безопасности строительства заключается во внедрении механизмов дистанционного мониторинга с применением камер видеонаблюдения в режиме реального времени. "Это поможет более точно отслеживать изменения в статусе строящегося объекта, а также ускорит процесс рассмотрения и обработки информации, содержащейся в обращениях граждан", - пояснил глава комитета.

Также он считает, что повышению эффективности строительства будет способствовать применение технологий информационного моделирования. "Следующий шаг - размещение выявленных нарушений и сведений об их устранении в составе цифровой модели объекта с привязкой к конкретным конструкциям", - резюмировал Войстратенко.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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