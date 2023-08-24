Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебной стрельбой

Михаил Развожаев отметил, что в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города", - написал он, отметив, что в городе все спокойно.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников.