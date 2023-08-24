Синод РПЦ включил в список Собора новомучеников и исповедников трех священников

Речь идет о Леониде Серебренникове, Филиппе Распопове и Василии Носове, сообщается в журналах синода

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил включить в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской имена священников Леонида Серебренникова, Филиппа Распопова и Василия Носова. Об этом сообщается в журналах синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

"Постановили включить имена священника Леонида Серебренникова, священника Филиппа Распопова, священника Василия Носова в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской", - говорится в журналах синода.

Память святых решено совершать в дни их кончины: священномученика Леонида Серебренникова - 25 декабря (7 января по новому стилю), священномученика Филиппа Распопова - 23 ноября (6 декабря по новому стилю), священномученика Василия Носова - 21 сентября (4 октября по новому стилю). Кроме того, Синод постановил считать святыми мощами останки священников Леонида, Филиппа и Василия в случае их обретения, а также "воздавать им достодолжное почитание".

"Включить имена угодников Божиих в ранее учрежденные местные Соборы святых: священномученика Филиппа Распопова - в список Собора Самарских святых; имя священномученика Василия Носова - в список Собора святых Челябинской митрополии", - указано в журналах синода.

О священниках

Леонид Константинович Серебренников родился 14 апреля 1894 года. По окончании пастырских курсов в мае 1916 года священник был назначен в Ново-Покровский переселенческий приход села Лермонтовское Приморской области (ныне село Лермонтовское Хабаровского края), а в январе 1917 года перемещен в Покровскую церковь того же села. В начале января 1919 года в село Лермонтовка вошел партизанский отряд под руководством Ефима Гармашова, который проводил расправы над людьми, мешавшим делу революции, и священники входили в их число. Леонид Серебренников был убит в одну из таких расправ в Рождество Христово 25 декабря 1919 года.

Филипп Кузьмич Распопов родился в Самарской губернии 3 октября 1875 года. В 1906 году стал диаконом, после чего служил в Хабаровске, а 8 января 1912 года рукоположен в сан священника к церкви села Вятское. В ноябре 1914 года священник был переведен на Свято-Троицкий приход села Доле-Троицкое с сохранением за ним окормления прежнего прихода. 23 ноября 1919 года партизаны ворвались в дом Распоповых и вывели священника Филиппа к реке Амур. После они опустили его в прорубь под лед, где он "принял мученическую кончину".

Василий Михайлович Носов родился 29 января 1886 года на Кубани. В 1915 году был рукоположен в сан диакона, затем священника. В 1922 году вспыхнул обновленческий раскол, священник не принял его и был направлен на принудительные работы валить лес в пяти верстах от города Миасса. В 1930 году Василий был вновь арестован и заключен в златоустовский изолятор по обвинению в антисоветской деятельности и высказываниях против колхозного строительства. Священник был приговорен к заключению в концлагере сроком на восемь лет. Наказание отбывал в Вишерском лагере и на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Через пять лет он был досрочно освобожден. В феврале 1937 года священник вновь был арестован и заключен в Челябинскую тюрьму, а в сентябре того же года приговорен к расстрелу. 4 октября 1937 года Василий Носов был расстрелян и погребен в общей могиле.