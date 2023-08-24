24 августа, 19:53

Синод РПЦ освободил митрополита Тихона от должности ректора Псковской духовной семинарии

Исполняющим обязанности ректора назначен иеромонах Андрей (Коротков)

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил освободить митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от должности ректора Псковской духовной семинарии. Исполняющим обязанности ректора назначен иеромонах Андрей (Коротков), сообщается в журналах синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

"Постановили в связи с прошением преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона освободить его от должности ректора Псковской духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии иеромонаха Андрея (Короткова), первого проректора упомянутой семинарии, ранее назначенного на эту должность на основании резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в журналах синода.

Также синод постановил переназначить иеромонаха Корнилия (Зайцева) на должность ректора Екатеринбургской духовной семинарии. 

Теги:
РоссияПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация