Синод РПЦ установил отдельное празднование собора германских святых

Митрополит Берлинский и Германский Марк и архиепископ Рузский Тихон ранее обратились к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением, в котором отметили, что в 2018 году в их епархиях начали работу по сбору материалов о святых Германии первого тысячелетия

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви установил празднование Собора святых, в земле Германской просиявших. Об этом сообщается в постановлении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Ранее митрополит Берлинский и Германский Марк и архиепископ Рузский Тихон обратились к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением, в котором сообщили, что в 2018 году в их епархиях была начата работа по сбору материалов о святых Германии первого тысячелетия и по составлению описаний их житий. Архиереи просили "благословить и утвердить почитание местночтимых святых Германии" согласно представленному списку.

"По изучении дополненных материалов Синодальная комиссия по канонизации святых в отношении 12 подвижников пришла к выводу о том, что "их подвиги и мученическая кончины не вызывает сомнений". В отношении других предложенных епархиями имен требуется дополнительное изучение", - говорится в материалах Синода.

При этом глава синодальной комиссии епископ Троицкий Панкратий отметил, что комиссия "не имеет возражений против установления празднования на епархиальном уровне Собора святых, в земле Германской просиявших".

Синод, рассмотрев вопрос, постановил включить в Собор святых, в земле Германской просиявших, имена священномученика Вонифатия (Бонифация), архиепископа Майнцского, просветителя Германии (754 год), священномученика Аурея, епископа Майнцского (436 год), мученицы Афры Аугсбургской (304 год), святителя Максимина, епископа Трирского (347 год), святителя Матерна, первого епископа Кельнского (IV век), святителя Виллиброрда, архиепископа Утрехтского (739 год), святителя Ансгария, архиепископа Гамбургского (865 год), преподобной Лиобы Бишофсхаймской (728 год), преподобной Вальпурги Айхштеттской (779 год) и некоторых других.

Иерархи учли выводы комиссии и свидетельства о почитании этих людей как святых еще в первом тысячелетии. Днем празднования Собора святых, в земле Германской просиявших, установлено 20 сентября по старому стилю (3 октября по новому стилю), если этот день совпадает с воскресеньем, в ином случае - в ближайшее воскресенье к 20 сентября / 3 октября.