Москвичи перед сентябрьскими выборами протестируют систему онлайн-голосования

Участие будет доступно для пользователей с полной учетной записью на mos.ru

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами проведут в Москве 25 августа, его участники ответят на вопрос о "мероприятии-подарке" для жителей и гостей столицы на День города. Работу терминалов электронного голосования проверят на участках в каждом муниципальном образовании.

"Обычно перед выборами в Москве проводится тестовое голосование. Это необходимо, чтобы москвичи ознакомились с нововведениями в процессе голосования, а организаторы убедились, что все системы работают корректно. 25 августа в 08:00 здесь (mos.ru/city/projects/vote2023/test/ - прим. ТАСС) появится ссылка для участия", - значится на сайте голосования.

Кроме того, во всех районах Москвы будут работать 146 избирательных участков. Их оборудуют точно так же, как и в день выборов. "В этом году впервые используются электронные терминалы для голосования на участках. Их работу проверят во время <...> [теста]. Бумажные бюллетени на тестовом голосовании не используются", - добавляется на сайте.

Тестирование системы ДЭГ пройдет до 14:00. Участники получат цифровой бюллетень и проставят в нем отметки, а в это время разработчики проверят работу системы в условиях, близких к настоящему голосованию.

Москвичам будет задан следующий вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?"; а также предложены такие варианты ответа: "Бесплатная городская парковка"; "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца"; "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города"; "Бесплатное посещение городских музеев".

Кто участвует и что тестируют

"Участвовать могут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице. Принять участие в онлайн-тестировании могут только пользователи с полной учетной записью на mos.ru", - уточняется на странице голосования.

Самостоятельно проверить возможность голосовать онлайн можно при помощи сервиса в личном кабинете на mos.ru. Там на рабочем столе есть виджет, который называется "Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию". Необходимо нажать кнопку "Получить информацию", чтобы узнать, можно ли проголосовать электронно или нет.

"Специалисты убедятся, что все системы [онлайн-голосования] работают корректно, информация обновляется максимально быстро, пользователям понятны и удобны интерфейс и все процедуры онлайн-голосования и голосования через [электронный] терминал. Разработчики убедятся, что все компоненты системы онлайн-голосования и электронного списка избирателей работают корректно", - отмечается на сайте.

Планируется, что на некоторых участках проведут стресс-тест: специально отключат связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. При этом заявлено, что все участки оснащены дополнительными устройствами с сим-картой и автономным питанием. Также запланирована проверка готовности к работе техподдержки, к которой могут обратиться члены избирательной комиссии.

О выборах

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.