В Махачкале реконструировали Мемориал русской интеллигенции

На постаменте заменили покрытие, а также установили архитектурную подсветку и объекты уличного освещения

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Власти в Дагестане завершили реконструкцию Мемориала русской интеллигенции в Махачкале. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Юсуп Умавов.

"В Махачкале завершились мероприятия по реконструкции Мемориала русской интеллигенции, которые были проведены в рамках исполнения поручений главы Дагестана Сергея Меликова", - написал Умавов.

По его словам, полностью обновлена облицовка плит, составляющих часть архитектурного ансамбля мемориала.

"Также привели в порядок ступени к памятнику, заменили покрытие на постаменте, установили архитектурную подсветку и объекты уличного освещения. Общественное пространство очень популярно среди горожан и гостей Махачкалы, потому мы максимально освободили территорию от объектов нестационарной торговли. Жители и гости нашего города могут вновь проводить здесь свой досуг", - добавил мэр города.