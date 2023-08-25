"Известия": Дума предложила ввести обязательное страхование ответственности медработников

Авторы инициативы считают, что введение такой системы позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Обязательное страхование профессиональной ответственности медработников планируется ввести в России. Законопроект "Об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников" готовится к внесению в Госдуму зампредом комитета по охране здоровья, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Сергеем Леоновым, сообщают "Известия".

"Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам. Кроме того, это позволит добиться снижения количества врачебных ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности", - говорится в проекте документа. Согласно нему, взносы сотрудников частных клиник должны оплачивать сами учреждения, а персонала государственных больниц - федеральный бюджет, уточняет газета.

"В настоящее время в случае принятия судом решения в пользу пациента по иску о взыскании ущерба именно врачам приходится выплачивать компенсацию. Страхование профессиональной ответственности позволит избавить их от этого, хотя, разумеется, частнопрактикующим медработникам будет необходимо вносить страховые взносы за свой счет", - отмечают авторы проекта.

Кроме того, планируется страховать жизнь и здоровье самих медработников. Это позволит обеспечить врачам и санитарам достойное лечение в случаях травм или заражений, полученных при исполнении профессионального долга.

Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов, ссылаясь на данные Следственного комитета РФ, отметил, что только за первые пять месяцев года в суды было направлено 62 уголовных дела, возбужденных против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам. Ежегодно количество заявлений, поступающих в СК, достигает 7 тыс., добавил он газете. Согласно его словам, во многих делах фигурирует смерть пациента в результате халатности или неправильных действий врачей.

Член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко сообщил "Известиям", что страхование от ошибок позволит людям, которые с ними столкнулись, получить компенсацию. "Кроме того, медработники будут более ответственно и качественно выполнять свою работу, - приводит газета слова Бровко. По его словам, если такая страховка появится, то количество врачебных ошибок сократится.