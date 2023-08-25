Эксперт: сброс с "Фукусимы" в оговоренных рамках не представляет радиационной опасности

Сергей Шинкарев пояснил, что при подтверждении на практике оценок, полученных японской стороной, за 30 лет сброса воды со станции доза облучения репрезентативного жителя будет меньше той, что любой человек получит за один день от природного радиационного фона

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Планируемый сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1" в рамках, обозначенных японской стороной, не представляет собой какой-либо радиационной опасности для жителей. Такое мнение ТАСС высказал заведующий лабораторией реконструкции доз облучения населения отдела радиационной безопасности населения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России Сергей Шинкарев.

"Согласно полученным японской стороной оценкам, доза облучения репрезентативного жителя не превышает 0,03 мкЗ в в год от планируемых сбросов обработанной воды с АЭС "Фукусима-1". Если эти оценки подтвердятся на практике, то это означает, что за 30 лет сброса воды с АЭС «Фукусима-1» доза облучения репрезентативного жителя (примерно 1 мкЗв) будет меньше той, что любой человек получит за один день от природного радиационного фона. Иными словами, планируемый сброс воды в рамках, обозначенных японской стороной, не представляет собой какой-либо радиационной опасности для жителей", - сказал он.

Как пояснил Шинкарев, репрезентативным назван наиболее облучаемый житель, проживающий в окрестностях "Фукусимы-1", то есть наиболее облучаемый житель Японии. "Чем дальше находятся люди от места сброса, тем меньше возможная доза. Для жителей России, естественно, она многократно меньше. Опять же, если вообще имеет смысл говорить о дозе облучения от сброса воды, которая за 30 лет сброса будет меньше, чем за одни сутки от естественного радиационного фона", - добавил он.

Шинкарев уточнил, что на заседаниях консультативной группы МАГАТЭ анализировались методы расчета дозы облучения репрезентативного жителя и численных значений параметров, выбранных для описания моделей распространения радионуклидов в окружающей среде и дозиметрических моделей внутреннего и внешнего облучения лиц из населения. По оценке группы, эти методы "признаны консервативными, то есть приводящими к завышению дозы облучения на репрезентативного жителя", пояснил он.

Tokyo Electric Power 24 августа сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.