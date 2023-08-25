В Херсонской области организовали горячее питание для учеников младших классов

По данным министерства образования и науки региона, учащиеся 5-11 классов будут обеспечены хлебобулочными изделиями и чаем

ГЕНИЧЕСК, 25 августа. /ТАСС/. Ученики младших классов в Херсонской области будут получать бесплатное горячее питание в школах в этом учебном году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"Бесплатное горячее питания организовано для всех обучающихся 1-4 классов, ученики 5-11 классов обеспечены хлебобулочными изделиями и чаем", - сказали в пресс-службе. Для всех школьников, посещающих группу продленного дня, организовано бесплатное горячее питание.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что правительство РФ направит на организацию горячего питания для школьников младших классов в новых регионах России 1,4 млрд рублей. С 1 сентября будет обеспечен 100%-й охват российских учеников начальных классов этой мерой.