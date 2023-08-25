Во Владивостоке за шесть часов выпало больше половины месячной нормы осадков

Показатель составил 84 мм

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших с 04:00 (21:00 24 августа мск) до 10:00 (03:00 мск) в пригороде Владивостока составило 84 мм при месячной норме августа 151 мм, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Метеостанция во Владивостоке с 04:00 утра до 10:00 часов зафиксировала выпадение 65 мм осадков, при этом станция на Седанке (в пригороде, входит во Владивостокский городской округ - прим. ТАСС) дает 84 мм осадков за тот же период. Для этой местности месячная норма августа составляет 151 мм", - рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что также осадки зафиксированы в поселках Посьет и Барабаш Хасанского района: 50 мм и 35 мм соответственно.

Во Владивостоке продолжается дождь, руководство Дальневосточного федерального университета рекомендовало руководителям подразделений вуза организовать работу в дистанционном формате. Остановлена из-за подтопления участка путей единственная трамвайная линия в городе. При этом, как сообщают очевидцы в социальных сетях, федеральная траса Владивосток - Хабаровск в пригороде уже подтоплена, из-за чего образовалась пробка на выезд из города.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.