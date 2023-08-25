В Приморье курсы НВП на базе центра "Авангард" смогут проходить девушки

Занятия начнутся 1 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Курсы начальной военной подготовки (НВП) на базе центра "Авангард" в Приморье с 1 сентября будут организованы не только для юношей, но и для девушек. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования Приморского края.

"С 1 сентября на базе АНО "Авангард" курсы НВП будут организованы не только для юношей, но и для девушек. А с января 2024 года планируется увеличить курсы с 5-дневных до 10-дневных", - сообщили в министерстве.

Там пояснили, что решение проводить курсы для девушек связано с тем, что их программа востребована у участников и их родителей. "Программа курсов очень интересная, насыщенная и очень нравится как самим участникам, так и их родителям. Поэтому были приняты соответствующие решения об участии девушек, а также о продлении курса подготовки", - отметили в министерстве.

В 2022 году на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" ДОСААФ России курсы подготовки прошли 1 080 десятиклассников. Недавно в Находке на базе школы №1 "Полюс" открылся еще один центр подготовки, поэтому ожидается, что в 2023 году количество курсантов увеличится до 2 400. Курсы длятся пять дней, на них ученики в рамках предмета ОБЖ проходят начальную военную подготовку: изучают оружие, средства химзащиты.