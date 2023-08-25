Мэр Владивостока призвал работодателей отпустить сотрудников домой из-за дождей

Константин Шестаков также попросил автомобилистов не выезжать на дороги города без особой необходимости

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Глава администрации Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей города по возможности отпустить сотрудников домов в течение дня, чтобы не создавать коллапса на дорогах из-за ливня в городе.

"Обращаюсь к работодателям с просьбой отпустить по возможности сотрудников в течение дня, чтобы не создавать транспортного коллапса на дорогах и дать возможность людям быстрее добраться домой. <...> Также прошу автомобилистов не выезжать на дороги города без особой необходимости", - обратился он в Telegram-канале.

По его словам, в городе уже произошли аварийные отключения электроснабжения на 16 улицах. Специалисты занимаются восстановительными работами. Кроме того, на улицах Фадеева и Кипарисовой сошли сели, фиксируются сходы грунта с косогоров в разных точках города. Седанкинское и Богатинское водохранилища ведут контролируемый сброс воды.

Как ранее сообщал Примгидромет, в центральной части Владивостока с ночи до 10:00 утра (03:00 мск) выпало 65 мм осадков, в пригороде - 84 мм.

Во Владивостоке продолжается дождь, остановлена из-за подтопления участка путей единственная трамвайная линия в городе. При этом, как сообщают очевидцы в социальных сетях, федеральная траса Владивосток - Хабаровск в пригороде уже подтоплена, из-за чего образовалась пробка на выезд из города.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.