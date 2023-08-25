25 августа, 03:05

В Москве ожидаются переменная облачность и до 21 градуса тепла

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 19 до 21 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать в столице и области до 08:00. 

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