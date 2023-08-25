Зампред ГД предложил отменить оценки по творческим предметам в школах

По мнению Бориса Чернышова, отметки по музыке, ИЗО, технологии и физкультуре не влияют на учебный и карьерный путь ребенка, но при этом оказывают "сильнейшее эмоциональное и психологическое давление"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность отмены системы оценок для общеразвивающих и творческих предметов в школьной программе. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

В своем письме Чернышов предлагает вместо выставления оценок перейти на зачетную систему по таким предметам, как музыка, ИЗО, технология и физкультура. По его словам, отметки "не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей".

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность отменить систему оценок для общеразвивающих и творческих предметов в школьной программе, заменив ее на зачетную систему", - написал депутат.

По мнению парламентария, такое решение позволит снизить нагрузку на учеников и педагогов и даст стимул к развитию творческих навыков и физической подготовки школьников.

Вице-спикер ГД предложил начать реализацию этой инициативы с Москвы, а затем масштабировать практику на все учреждения общего образования России.