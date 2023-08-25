В Приморье из-за паводка муниципалитетам порекомендовали сдвинуть начало учебного года

Родители предложили провести максимальное количество занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности на первой учебной неделе

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края рекомендовали муниципалитетам сдвинуть начало учебного года в школах и детских садах из-за наводнений, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Мы получили большое количество обращений от родительских комитетов о том, чтобы 1 сентября прошло в торжественной праздничной обстановке, а далее учебный процесс был скорректирован. А именно родители предложили на первой учебной неделе провести максимальное количество занятий дополнительного образования, внеурочной деятельности, уроков здоровья для того, чтобы вход в учебный образовательный процесс был плавным и позволил многим семьям за это время собрать детей в школу, а нам качественно подготовить все помещения под образовательный процесс. Конечно, министерство образования не может не принять во внимание обращения родителей", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства - министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой.

Министерство рекомендовало муниципалитетам края на первой учебной неделе организовать занятия с учетом запросов родителей, максимально задействовав учреждения дополнительного образования и включив в расписание внеурочные активности.

На юг Приморского края пришел очередной циклон, который вновь принес дожди в еще не восстановившийся после прошлого паводка край. По прогнозу, в этот раз в Приморье может выпасть до 130 мм осадков за сутки.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.