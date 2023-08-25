В Новокузнецке открылся первый в Сибири ресурсный учебный центр по шахматам

Как сообщили в правительстве Кемеровской области, в ближайшие пять лет в нем планируют обучить 120 педагогов и студентов

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Первый в Сибири ресурсный центр по шахматам создан в Новокузнецке на базе шахматной школы "Интеллект Академия". В ближайшие пять лет планируется обучить 120 педагогов и студентов, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Ресурсный центр, который мы сегодня открываем в Новокузнецке, стал четвертым в стране и первым за Уралом. То, что наш регион стал площадкой для подготовки преподавателей шахматного искусства всей Сибири, - высокая оценка деятельности тренеров-преподавателей и успехов наших шахматистов со стороны Федерации шахмат России. Кузбасс входит в число лидеров среди субъектов страны, где активно развиваются шахматы. Для жителей северной агломерации создан шахматный центр на базе Президентского кадетского училища, мощная школа шахмат действует на юге региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Уточняется, что на базе ресурсного центр подготавливать педагогов школ и воспитателей детсадов, а также развивать шахматное образование во всем Сибирском федеральном округе. В ближайшие пять лет планируется обучить 120 человек, которые будут преподавать шахматы детям начальной и средней школ, в том числе в сельской местности и малых городах. Еще 60 воспитателей детсадов пройдут переподготовку для внедрения программы обучения шахматам детей дошкольного возраста.

По данным регионального правительства, в Кузбассе с 2012 года внедряются программы обучения шахматам в общеобразовательных школах, в Новокузнецке успешно прошла апробацию и реализуется программа "Шахматный урок в школе". В 2019 году при участии шахматиста Анатолия Карпова в Новокузнецке открыт инновационный центр шахматного образования "Игра" по реализации программ обучения для студентов, воспитателей и педагогов образовательных организаций.