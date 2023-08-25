В Москве акция для детей "Первоклассный сентябрь" продлится с 1 по 30 сентября

Мероприятие пройдет в столице в четвертый раз

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Акция "Первоклассный сентябрь" для детей продлится с 1 по 30 сентября в Москве, ребята познакомятся с азами робототехники, автомоделизма и 3D-моделирования, примерят на себя профессии мультипликатора, художника, дизайнера и архитектора, а также научатся проводить эксперименты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Выяснить, как устроены автомобили и роботы, собрать настоящий архитектурный макет и сделать первые шаги в программировании смогут дети в возрасте от шести до восьми лет во время акции "Первоклассный сентябрь". Она продлится с 1 по 30 сентября", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что акция "Первоклассный сентябрь" пройдет в столице в четвертый раз. Он уточнил, что в этом году будет работать 25 площадок, которые входят в систему детских технопарков города.

"Это центры, школы и студии дополнительного образования в инженерно-технической и естественно-научной сферах. Там для ребят проведут веселые обучающие уроки, на которых они смогут поиграть в настоящих инженеров, художников и ученых. Благодаря таким акциям, как "Первоклассный сентябрь", московские школьники больше узнают о том, чем заняты люди самых разных специальностей", - приводятся в сообщении слова Фурсина.

Кроме того, дети бесплатно побывают на площадках детских технопарков и резидентов портала дополнительного образования детей. "Школьники примут участие в образовательных экскурсиях и мастер-классах, научатся проводить эксперименты и создавать дизайн-проекты. Для посещения мероприятий акции необходима предварительная регистрация", - отмечается в сообщении.

Зарегистрироваться можно на едином сайте - агрегаторе детских технопарков Москвы. На нем опубликован полный список площадок и описание мероприятий, которые пройдут в рамках акции.