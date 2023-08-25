Собянин: каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается

По словам мэра, это происходит за счет высокоэкологичных производств, модернизации очистных сооружений и внедрения экологичных видов транспорта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Экологическая ситуация в Москве улучшается каждый год благодаря замене старых производств современными высокотехнологичными. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге.

"Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается за счет высокоэкологичных, высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений, за счет коренной реорганизации, реструктуризации и, по сути дела, нового Московского нефтеперерабатывающего завода, который был одним из самых больших загрязнителей воздуха", - говорится в сообщении.

В опубликованном в блоге видеофрагменте мэр отметил, что улучшению экологической ситуации также способствует качество общественного и личного транспорта, внедрение экологичных видов транспорта. Кроме того, важную роль играют очистка парков, берегов рек, строительство локальных очистных сооружений.