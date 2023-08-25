В Приморье прибыла гуманитарная помощь из Туркмении

В составе груза необходимые пострадавшим от паводка вещи, в том числе, детская одежда и детское питание, подушки и одеяла

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Спецборт с 40 тоннами гуманитарной помощи из Туркмении прибыл в Приморье, в составе груза необходимые пострадавшим от паводка вещи, в том числе, детская одежда и детское питание, подушки и одеяла, сообщила пресс-служба правительства края.

Самолет с грузом в аэропорту встретила первый вице-губернатор - председатель правительства Приморья Вера Щербина. Она отметила, что в этом году Приморье серьезно пострадало от тайфунов и вызванных ими паводков, пострадали 72 населенных пункта, в 5 тыс. домовладений зашла вода, региону оказывается международная помощь.

"Я бы хотела передать лично от себя и всего Приморского края огромное спасибо национальному лидеру Гурбангулы Бердымухамедову. Это жест доброй воли и взаимоуважения. Тот груз, который привезли, очень важен для нас. Это постельные принадлежности, детская одежда и детское питание", - сказала Щербина, слова которой приводятся в сообщении.

В Приморье также поступают гуманитарные грузы из других регионов России. Одними из первых откликнулись территории Дальнего Востока: Сахалинская, Амурская, Еврейская автономная области, Хабаровский край, Камчатка. Более 70 тонн продуктов и снаряжения поступило из Белоруссии, 200 ящиков с продуктами собрали представители Вьетнама.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.