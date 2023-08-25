В центре Москвы несколько ночей будут перекрывать улицы для замены асфальта

Движение будет закрыто с 25 до 26 августа и с 26 по 27 августа в 1-м Колобовском переулке от 2-го Колобовского переулка до 3-го Колобовского переулка и на других улицах в ЦАО

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Движение по нескольким улицам в центре Москвы будет перекрыто 25-31 августа для проведения работ по замене асфальта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

С 25 августа до 31 августа каждую ночь с 23:30 до 05:30 в связи с заменой асфальта будет временно закрыто движение на некоторых улицах в ЦАО.

"Движение будет закрыто: с 25 до 26 августа и с 26 по 27 августа в 1-м Колобовском переулке от 2-го Колобовского переулка до 3-го Колобовского переулка; с 27 до 28 августа и с 28 до 29 августа в 1-м Колобовском переулке от З-го Колобовского переулка до Цветного бульвара; с 29 до 30 августа в З-м Колобовском переулке от Петровского бульвара до 1-го Колобовского переулка; с 30 до 31 августа в 3-м Колобовском переулке от Петровского бульвара до 1-го Колобовского переулка", - говорится в публикации.