ЛДПР рассчитывает к осени подготовить поправки к проекту об охране озера Байкал

Глава партии Леонид Слуцкий считает, что корректировкой закона необходимо достичь компромисса в вопросе охраны природы и защиты прав местных жителей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фракция ЛДПР планирует подготовить к осени поправки к законопроекту "Об охране озера Байкал" для защиты интересов жителей Прибайкалья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Не так давно мы приняли очень жесткие природоохранные нормы, потому что искренне хотели сберечь этот грандиозный пресный водоем для будущих поколений, а в итоге создали невыносимые и даже опасные условия для нынешнего поколения жителей Прибайкалья. А это чревато тем, что в итоге пострадает и само озеро. Уверен, что уже в ближайшую осеннюю сессию Госдумы мы сможем разработать и принять компромиссные поправки, которые сохранят законодательный "щит" Байкала, но успокоят тысячи местных жителей", - заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в четверг в Улан-Удэ, его слова приводятся в сообщении.

По словам зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от ЛДПР Евгения Маркова, одной из компенсационных мер может стать кратное увеличение лесопосадок в природоохранной зоне Байкала. За счет этого можно будет избавиться от лишних деревьев, проложить новые электрокабели, сделать водопровод и более рационально распоряжаться лесными ресурсами.

Как пояснили в ЛДПР, поводом для этой законотворческой работы стали обращения жителей Бурятии и Иркутской области, которые пожаловались на ситуацию в населенных пунктах вдоль берега Байкала. "Люди не могут отремонтировать дома, провести водопровод, постоянное электричество, вообще нельзя рубить деревья, строить дороги, запрещено расширять кладбища. Такие строгие правила приводят к тому, что территорию бросают, либо жизнь людей там становится невыносимой. Поселки зарастают лесом, на улицы выходят дикие звери вплоть до медведей. А не так давно в Бурятии близ Байкала смыло дамбу из-за того, что ее не смогли вовремя реконструировать, так как нельзя рыть карьер рядом с озером", - рассказали в пресс-службе.

Цыденов согласился, что проблема острая и чревата усугублением как социальной ситуации, так и экологической. Он поддержал намерение депутатов скорректировать закон о защите озера Байкал, чтобы достичь компромисса в вопросе охраны природы и защиты прав местных жителей.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.