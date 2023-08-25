Япония надеется на возобновление гуманитарных обменов с РФ по Южным Курилам

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно считает этот вопрос приоритетным в двусторонних отношениях, в том числе возможность посещения могил бывшими японскими жителями

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Япония хотела бы возобновить гуманитарные обмены с Россией по южной части Курильских островов и считает этот вопрос приоритетным в двусторонних отношениях. Об этом заявил в пятницу на регулярной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы проводим дипломатические контакты в том числе по линии посольств по таким вопросам как посещение могил (бывшими японскими жителями Курил - прим. ТАСС). Однако на данный момент мы не получали от российской стороны положительного ответа о возможности возобновления посещений могил. Возобновление проектов обмена на четырех островах, включая посещение могил, является одним из главных приоритетов в японо-российских отношениях", - сказал он.

Как ожидается, на следующей неделе бывшие японские жители Курил проведут морскую поминальную службу в территориальных водах Японии в районе между Хоккайдо и южной частью Курильских островов.

В марте прошлого года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД РФ тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.

Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.