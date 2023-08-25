В Москве в районе Бирюлево Западное построят спорткомплекс

В настоящее время на земельном участке площадью 0,73 га находится объект незавершенного строительства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в Бирюлеве Западном на юге Москвы. Объект появится на ул. Медынской, вл. 6, корп. 1, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что в настоящее время на земельном участке площадью 0,73 га находится объект незавершенного строительства площадью порядка 1,4 тыс. кв. м, который будет достроен.

"После завершения строительных работ в здании разместится физкультурно-оздоровительный комплекс. Его общая площадь составит 1,9 тыс. кв. м", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она отметила, что новый ФОК должен быть востребован жителями района. "Мэром Москвы Сергеем Собяниным ставится задача по созданию для жителей всех районов разветвленной и удобной инфраструктуры. При этом акцент делается именно на создание, в первую очередь, социальной инфраструктуры. При этом важно, чтобы пользоваться ей могли все жители данного района", - заключила Пятова.