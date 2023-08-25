В Узбекистане запретили продажу табака и алкоголя людям моложе 21 года

Также по новому закону запрещается курение в местах торговли, оказания услуг и в крытых сооружениях массового отдыха

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Запрет на продажу лицам моложе 21 года табачной и алкогольной продукции вступил в силу в Узбекистане. Соответствующий закон 25 мая подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

В преамбуле документа говорится, что он направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего лиц, не достигших 21 года, от вредного воздействия употребления алкогольной и табачной продукции, связанных с этим социальных и иных негативных последствий. Кроме того, закон запрещает продавать данную продукцию с полок самообслуживания в магазинах, вне стационарных объектов, через торговые автоматы, электронную коммерцию.

Подписанный президентом документ также расширяет список общественных мест, где запрещено курение. В частности, запрет распространен на объекты торговли и оказания услуг, а также любые крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха.