Можно ли заразиться ВИЧ и гепатитом, уколовшись об использованный шприц?

Человеческий организм производит множество биологических жидкостей, но лишь четыре могут содержать ВИЧ в концентрации, достаточной для заражения: кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко. Поэтому ВИЧ может передаваться:

при незащищенных половых контактах;

при переливании крови от зараженного донора;

при уколах иглами и шприцами, на которых осталась зараженная кровь;

от зараженной женщины ребенку во время беременности, родов и при последующем кормлении, если она не принимает специальную терапию.

При этом важно отметить, что в сухой капле крови ВИЧ не живет и вне человеческого организма очень быстро погибает. То есть, даже если кто-то подложит на сиденье иглу, обмазанную инфицированной кровью, вируса на ней будет недостаточно для заражения и тот скоро умрет на открытом воздухе, отмечают на официальном сайте Минздрава России по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский объяснил, что "вне тела человека ВИЧ живет всего несколько часов. Поэтому вероятность заразиться, случайно уколовшись шприцем, оказавшимся в автомобиле, на детской площадке и т.п., ничтожно мала. Существует небольшая вероятность инфицирования от использованного зараженным человеком шприца — порядка 0,3%, но она высчитана для медицинских работников". Известно несколько подобных случаев в России за последние 30 лет, уточнил эксперт.

Кроме того, невозможно заразиться ВИЧ воздушно-капельным путем, при бытовых контактах и через укусы насекомых. Поэтому с этой точки зрения опасности не несет посещение бассейна, душа, бани, совместное пользование тренажерами в спортзале, объятия, рукопожатия, поцелуи, использование общих предметов домашнего или офисного быта: посуды, полотенец, мебели и т.п. Подробнее о заблуждениях о ВИЧ и СПИДе читать можно здесь.

Гепатит — это общее название воспалительных заболеваний печени, которые разрушают ее клетки и мешают работе. Причины возникновения могут быть разные — например, злоупотребление алкоголем или вирусы. Во втором случае чаще всего это вирусы гепатитов A, B и C.

Первый попадает в организм через загрязненные воду, продукты питания, предметы обихода, то есть в целом при несоблюдении правил гигиены. Он не передается через кровь, а потому заразиться им через использованный шприц невозможно. Другое дело — вирусы гепатитов В и С.

Вирусы гепатитов В и С могут передаваться при использовании общих шприцев и емкостей для употребления инъекционных наркотиков, медицинских манипуляциях, травмирующих косметических процедурах, включая маникюр и педикюр, нанесении татуировок и установке пирсинга при использовании нестерильных инструментов, а также половым путем и при беременности — от зараженной матери к ребенку. При этом вирусы обоих типов гепатита способны жить вне человеческого организма очень долго — по разным оценкам, от нескольких недель до нескольких месяцев.

Как отметил Вадим Покровский, "гепатиты намного более заразны, чем ВИЧ, поскольку для заражения нужна меньшая доза вируса. И они более устойчивы к окружающей среде, особенно это касается гепатита В. Поэтому вероятность инфицирования через случайный укол шприцем существует. Однако значение в данном случае имеет глубина укола".

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов рассказал, что наибольшей заразностью из инфекций, передающихся минуя пищеварительный тракт (парентеральных), обладает вирусный гепатит B. Чтобы заразиться им, достаточно в сто раз меньшей дозы вируса, чем ВИЧ. При этом вирус гепатита B обладает устойчивостью во внешней среде — высохшая кровь может содержать заразный вирус в течение двух-трех месяцев, в том числе и на острие иглы.

Если произошел укол использованным шприцем, в первую очередь необходимо обратиться за медицинской помощью для первичной обработки места укола, объяснил эксперт. Для ВИЧ-инфекции существует так называемая постконтактная профилактика, когда при подозрении или возможном инфицировании человек получает антиретровирусную терапию, то есть лекарства непосредственно против вируса иммунодефицита человека, — для предотвращения развития болезни. При подозрении на инфицирование гепатитом B для непривитых или недопривитых пациентов также может использоваться — помимо экстренного введения самой вакцины — еще и специфический иммуноглобулин против гепатита B. Если говорить про подозрение на гепатит C, то против него на сегодняшний день существует эффективное противовирусное лечение, приводящее к выздоровлению.

До разработки и внедрения высокочувствительных молекулярно-генетических методов диагностики ВИЧ и вирусных гепатитов те, кто укололся иглами неизвестного происхождения, были вынуждены до полугода находиться на диспансерном учете, напомнил Иван Коновалов. Так как раньше этого срока невозможно было однозначно ответить, есть ли инфекция (определялись антитела и антигены). Сегодня с высокой достоверностью получить ответ можно буквально в считаные дни. Однако тестирование рекомендуется проводить неоднократно для исключения ошибки. Но, к сожалению, иногда сказать сразу, инфицирован человек или нет, просто невозможно, уточнил эксперт.