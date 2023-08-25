В GeekBrains отметили, что около 40% IT-специалистов в РФ хоть раз испытывали выгорание

Согласно исследованию платформы, 13% опрошенных работников сообщили, что не знакомы с этим чувством

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 40% работающих в России IT-специалистов сталкиваются с выгоранием на работе, еще 40% бывают близки к спаду энергии. Об этом сообщается в исследовании образовательной платформы GeekBrains, которая входит в Skillbox Holding Limited, являющейся частью VK.

"Согласно результатам опроса, более трети трудоустроенных IT-специалистов (37%) сталкиваются с выгоранием на работе, а почти половина (40%) периодически бывают близки к этому состоянию. 29% из них утверждают, что достигают подобного спада энергии каждый год, 34% каждые полгода, а 20% каждый месяц. И только 13% говорят, что не знакомы с этим чувством", - сообщается в исследовании.

Наиболее распространенной причиной выгорания специалистов опрошенные назвали монотонность в работе и недостаток активности - за этот вариант ответа проголосовало 24%. Завалы и регулярные переработки отметили 16% и 15% респондентов соответственно, уточняется в исследовании. Столько же опрошенных пожаловались на сложные взаимоотношения в коллективе (16%) и отсутствие возможности проводить время с близкими (15%). Еще 13% заявляли, что выгорание - последствие склонности к перфекционизму и нежелания обращаться за помощью.

23% респондентов признаются в совершении ошибок на фоне эмоционального спада. 16% говорят, что забывают о некоторых задачах в такие периоды, а 12% - пропускают дедлайны. 29% IT-специалистов считают, что, несмотря на выгорание, они не допускают снижения качества своей работы.

Опрос проводился среди более 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране.