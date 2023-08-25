В Петербурге в последние выходные лета температура воздуха превысит норму

Температура днем будет достигать от +21 до +23 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Воздух прогреется в предстоящие выходные в Санкт-Петербурге на 1-2 градуса выше нормы. Температура днем будет достигать от +21 до +23 градуса, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Приближаются последние выходные этого лета, и надо отметить, то они будут очень даже приличными. <…> Температура воздуха в выходные дни будет превышать норму на 1-2 градуса, а максимальные температуры в Санкт-Петербурге в середине дня достигать +21…+23 градусов", - написал синоптик.

В Санкт-Петербурге ночные температуры будут колебаться от +10 до +15 градусов. Ночи в Ленобласти будут прохладными - отсутствие ветра и облачности на востоке и севере региона создаст условия для понижения ночной температуры, поэтому в выходные дни она может достигать от +3 до +8 градусов.

В субботу ожидается солнечная погода, в воскресенье днем над западными районами Ленобласти будет облачно и местами может пройти кратковременный дождь. Атмосферный фронт с умеренным дождем ожидается только вечером в понедельник или в ночь на вторник 29 августа.

Колесов уточнил, что в Ленинградской области и Санкт-Петербурге еще пройдут кратковременные дожди, но уже с субботы погода будет преимущественно сухая и теплая для этого периода.

Атмосферное давление сейчас близкое к норме и понижаться начнет только в воскресенье, значительных перепадов давления не ожидается.