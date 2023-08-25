Эксперты службы занятости в Москве провели 8 тыс. тренингов по трудоустройству с 2019 года

Наиболее популярными у горожан стали занятия по составлению и продвижению резюме

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 130 тыс. москвичей посетили порядка 8 тыс. тренингов службы занятости с начала 2019 года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На современном рынке труда гибкие навыки ценятся работодателями наравне с профессиональными, а в некоторых сферах становятся решающим фактором при трудоустройстве. Почувствовать себя уверенно и повысить конкурентоспособность во время поиска работы помогает служба занятости Москвы. На площадках флагманских центров "Моя работа" и специализированного центра "Моя карьера" соискатели могут оценить уровень своих компетенций с помощью профориентационного тестирования, интерпретировать и проанализировать результаты вместе с карьерным экспертом и дорастить необходимые метанавыки на интерактивных тренингах и деловых играх. С начала 2019 года мероприятия по развитию универсальных личностных компетенций посетило более 130 тыс. горожан, из них свыше 22 тыс. - в этом году", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

За последние 4,5 года карьерные эксперты службы занятости провели около 8 тыс. бесплатных тренингов по развитию навыков самопрезентации, тайм-менеджмента, коммуникабельности, адаптивности, критического мышления, а также эмоционального интеллекта, лидерских качеств и цифровых компетенций.

"В службе занятости действует Открытый университет развития навыков современного человека. Его библиотека насчитывает порядка 300 тренингов по эффективному трудоустройству и доступна каждому москвичу. Их прохождение повышает шанс на успешное трудоустройство на 30%", - добавили в мэрии.

Чему можно научиться

Наиболее популярны у горожан занятия по составлению и продвижению резюме. На этих тренингах соискатели получают навыки подготовки релевантного сопроводительного письма в зависимости от конкретной вакансии, а также узнают, на что обращают внимание при просмотре резюме потенциальные работодатели. Высоким спросом также пользуются мероприятия, которые помогают выстраивать комфортные и продуктивные деловые отношения с коллегами и поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние. Тренинги по отработке навыков успешной самопрезентации занимают третье место по популярности.

"Карьерные эксперты обучают кандидатов правильно преподносить свои компетенции и отвечать на вопросы рекрутеров. В программу подготовки к интервью с потенциальным работодателем входят комплексные консультации на различные темы: начиная от эффективного самопиара, заканчивая тонкостями дресс-кода", - отметили в пресс-службе соцкомплекса.

Кроме того, соискатели активно интересуются тренингами по продуктивному распределению рабочего времени. На занятиях слушатели учатся применять техники тайм-менеджмента, которые обеспечивают достижение максимальных результатов в работе и повышают продуктивность.

Как записаться

Запись на тренинги и деловые игры доступна на сайте центров "Моя работа" и "Моя карьера". Занятия проходят как на базе флагманских центров, так и в онлайн-формате. Также выбрать подходящее мероприятие можно вместе с карьерным консультантом одного из офисов трудоустройства рядом с домом и во флагманских центрах занятости.

"Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор - служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входят 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг "Мои Документы", - подчеркнули в мэрии.