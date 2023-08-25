В Дагестане 15 сентября объявили выходным в связи с Днем единства народов республики

Праздник отмечается с 2011 года

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили 15 сентября нерабочим днем в связи с празднованием Дня единства народов республики, сообщает правительство региона.

"В связи с празднованием Дня единства народов Дагестана 15 сентября 2023 года объявлен нерабочим праздничным днем. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении.

День единства народов Дагестана впервые стал отмечаться 15 сентября 2011 года. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века.